Éco de campagne - pouvoir d'achat : faut-il augmenter les salaires ?

information fournie par France 24 • 14/01/2022 à 19:40

A moins de trois mois du premier tour, le pouvoir d'achat domine les autres sujets de campagne, alors que les prix de l'énergie et de l'alimentation flambent. Face à cette situation, le gouvernement français a annoncé des aides directes aux ménages les plus modestes. De leur côté, les candidats ne manquent pas de propositions. Et parmi elles, il y a notamment la question de l'augmentation des bas salaires. Faut-il relever le salaire minimum ou privilégier la baisse des cotisations sociales sur les salaires ? Et quel rôle pour les entreprises ?