Dunkerque, la fièvre du carnaval

information fournie par France 24 • 27/01/2023 à 17:28

À Dunkerque, on l’attend chaque année avec impatience. À l’approche de Mardi gras, le Carnaval de Dunkerque métamorphose la ville : le bal du chat noir, les chahuts déguisés, ou le lancer de harengs depuis l’Hôtel de ville sont autant d’incontournables de ces festivités qui durent deux mois ! La tradition remonte au XVIIᵉ siècle, époque du corsaire Jean Bart. Les armateurs offraient alors une grande fête aux marins-pêcheurs avant leur départ pour six mois de pêche au hareng. Aujourd’hui, la tradition perdure, et se prépare des semaines à l’avance.