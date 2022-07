information fournie par France 24 • 07/07/2022 à 15:36

Il est demandé par l’équipe nationale de football d’Algérie, accompagne des clubs de Düsseldorf à Monaco. On a passé une journée à Paris dans le 19ème de Yacine Ziouche, kinésithérapeute et préparateur sportif, qui fait bouger les corps et les lignes.