information fournie par France 24 • 04/10/2024 à 19:00

Rendez-vous avec le réalisateur Thibaut de Longeville, Myriam Essadi et Pedro Winter pour découvrir les dessous de la série documentaire "Dj Mehdi : Made in France", disponible sur Arte.tv et YouTube. Retour sur l’incroyable succès du documentaire qui dépasse à ce jour les dix millions de vues. Dans cet épisode, le rappeur américain Kid Cudi et la Latifa (maman de Mehdi) offrent les vidéos surprises.