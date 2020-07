Des Tunisiennes se font leur place dans le mouvement de contestation sociale

France 24 • 20/07/2020 à 13:23

En Tunisie, dans le sud du pays, la colère gronde toujours. Avec le taux de chômage qui stagne dans la région et l'impact de la crise sanitaire sur les emplois, plusieurs mouvements de contestation sociale ont lieu depuis le mois de juin. Des mouvements auxquels se greffent des femmes, bien qu'elles soient encore peu visibles dans ces régions assez conservatrices. Nos correspondants, Lilia Blaise et Hamdi Tlili, ont suivi deux d'entre elles, engagées pour le droit des femmes et l'emploi des jeunes, pendant les dernières manifestations du mois de juillet.