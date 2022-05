Des chaussettes haute couture

information fournie par France 24 • 27/05/2022 à 13:01

La Maison Broussaud, c'est l’histoire de trois générations qui se transmettent la passion du tricot depuis 80 ans. Véritables accessoires de mode, les chaussettes et collants Broussaud, 100 % made in France, expriment une certaine idée du style. D'ailleurs, les plus grandes marques ne s'y trompent pas : Archiduchesse, Royalties Paris, Bonne Maison, Mosaert, Le Slip Français, À l’aise Breizh, Maillebike font fabriquer leurs chaussettes dans la petite manufacture familiale.