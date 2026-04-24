Des célébrités arrivent aux obsèques de l'actrice Nadia Farès, décédée à 57 ans après un malaise dans une piscine, à l'église Saint-Jean-de-Montmartre à Paris. IMAGES
Des célébrités arrivent aux obsèques de l'actrice Nadia Farès
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