Des bâtisseurs de château fort

information fournie par France 24 • 13/06/2022 à 11:03

À Guédelon en Bourgogne, depuis plus de 20 ans, une communauté de femmes et d'hommes s'est lancée dans un défi hors norme, celui de la construction d'un château fort avec les techniques du moyen âge. Guédelon est ouvert au public et propose une véritable immersion dans le XIIIe siècle. Les visiteurs visitent le chantier aux sons des outils des tailleurs de pierre. L'extraction et la taille de la pierre, l'assemblage d'un mur, le travail du bois ou les transports avec l'aide des chevaux sont autant de techniques et de gestes que les touristes peuvent y découvrir.