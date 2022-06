information fournie par France 24 • 06/06/2022 à 10:43

La justice de l'état de Virginie condamne l'actrice Amer Heard à verser 10 millions de dollars de dommages et intérêts en diffamation à son ex-époux Johnny Depp, qu'elle accuse pourtant de violences conjugales. L'impact des internautes, qui ont pris fait et cause pour le comédien sur les réseaux sociaux, a-t-il pesé sur les jurés ? Est-ce la fin du mouvement #MeToo ? On va plus loin avec François Durpaire et Matthieu Mabin.