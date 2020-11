Ecorama : La Grande Interview • 09/11/2020 à 14:05

Bonne résistance au 3ème trimestre, impact de la crise sur l'activité, stop and go sanitaire et conséquences sur le moral des français, cours de bourse : Denis Kessler, président-directeur général de Scor, était l'invité de l'émission Ecorama du 9 novembre 2020, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com