Démographie en Inde : les femmes prennent leur destin en main

information fournie par France 24 • 31/01/2022 à 15:52

L'Inde est souvent associée à son explosion démographique… Mais selon une récente enquête nationale, l'indice de fécondité est tombé en Inde, pour la première fois, en-dessous du seuil de renouvellement des générations. Cette évolution révèle des progrès sociétaux et illustre les nouvelles aspirations des Indiennes qui portent la responsabilité de leurs grossesses. Beaucoup de femmes préfèrent la stérilisation à la contraception plus classique. Le reportage d'Anida Saifi et Thomas Denis.