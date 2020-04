Debrief Bourse du 8 avril : après une séance dans le rouge, le CAC 40 termine à l'équilibre

Boursorama • 08/04/2020 à 20:04

Après deux séances consécutives de hausse, le CAC 40 a finalement fait marche-arrière. Il faut dire que l'augmentation du nombre de cas de contaminations, l'incertitude sur la durée du confinement, mais aussi l'entrée de la France en récession et l'incapacité de l'UE à trouver une réponse économique commune ont eu raison du regain d'optimisme des investisseurs. Après avoir débuté la matinée dans le rouge, l'indice phare parisien, soutenu par les marchés américains a finalement réduit ses pertes pour terminer à l'équilibre : +0,10% à 4442 points.

Du côté des valeurs, Dassault Systèmes bénéficie d'un relèvement de recommandation et affiche la plus forte hausse de l'indice +5,38%.

Le secteur aéronautique continue de regagner du terrain : Airbus +4,86%, Safran +4,14%.

A l'inverse Sodexo a perdu 2,91%. En outre, les valeurs jugées comme défensives en cette période de crise continuent de chuter : Danone -2,40%, Sanofi 2,38%.

L'automobile pourtant en redémarrage lors des deux dernières séances cale : Peugeot -2,27%, Renault recule de 0,52%

Le secteur bancaire qui avait débuté la journée dans le rouge s'est finalement ressaisi : BNP Paribas a pris 0,77%, Crédit Agricole 0,24% et Société Générale termine à l'équilibre.

Sur le SBF 120, les valeurs parapétrolières sont en tête de l'indice profitant de la bonne orientation des cours du pétrole ces derniers jours. CGG +7,06% et Technip FMC +6,53%. Parmi les plongeons du jour, Nexans qui après deux séances en hausse chute de 7%. Ipsos recule de 4,56% et ADP de 4,30%.

Du coté des biotechs, Novacyt a annoncé que son test Covid-19 était éligible à la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS. Le titre gagne 21,54% en séance.

Sur les marchés américains, après un recul hier, les places boursières sont dopées par le probable renoncement du sénateur du Vermont Bernie Sanders à la course à la présidentielle. A cela on peut ajouter les propos encourageants de Donald Trump sur la pandémie. A 19h de Paris, Le Dow Jones gagne 2,72%, le S&P 500 + 2,31% et le Nasdaq + 2,13%.