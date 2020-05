Debrief Bourse du 6 mai : le CAC 40 se repli (-1,11%)

Boursorama • 06/05/2020 à 19:29

Le rebond d'hier n'aura donc pas tenu...Restée quasi stable jusqu'à l'ouverture des marchés américains, la Bourse de Paris s'est ensuite enfoncée dans le rouge.

Si la publication des indices PMI des services de la zone euro montrant une baisse historique de l'activité a peu chahuté les investisseurs, les statistiques américaines sur le chômage ont refroidi l'ambiance. Le CAC 40 perd 1,11% vers les 4433 points.

L'actualité des valeurs est marquée par une nouvelle salve de publications de résultats trimestriels. Après Société Générale et BNP Paribas, c'est au tour de Crédit Agricole de dresser son état des lieux des trois premiers mois de l'année. Le groupe publie un bénéfice trimestriel en repli de 16,4% sur un an, en raison principalement d'un quasi triplement des provisions pour risques. Le titre recule de 2,32%.

Le géant de l'aéronautique Airbus est toujours malmené et affiche la plus forte baisse de l'indice : -4,85% suivi du géant hôtelier Accor : -4,60%.

A contrario, Thales est en tête de l'indice : +2,68%.

Dans l'actualité également, du nouveau dans la recherche pour vaincre le Covid-19. Biomérieux a annoncé avoir développé et validé la performance de deux tests sérologiques pour la détection des anticorps chez les personnes exposées au virus responsable du Covid-19. Le titre termine quasiment à l'équilibre.

Du côté des autres classes d'actifs à risques, le cours du baril de WTI lâche plus de 4% à 23 dollars environ, et ce malgré la hausse moins marquée que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent recule quant à lui de 6% à 29 dollars. Résultat : les valeurs liées au secteur rechutent : Total qui a porté le marché hier recule de 2,15%. TechnipFMC enregistre le plus fort repli : -6% sur le SBF 120. CGG -4,15%, seul Vallourec est quasiment à l'équilibre.

Outre-Atlantique, l'enquête mensuelle d'ADP a dévoilé un chiffre jamais vu de plus de 20 millions de destructions de postes dans le secteur privé au mois d'avril. Le chômage touche ainsi un quart de la population active, principalement peu diplômée. A 18h30, heure de Paris, les marchés se cherchent une tendance. Le Dow Jones et le S and P 500 sont quasiment à l'équilibre et le Nasdaq progresse de 1%.