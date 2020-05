Debrief Bourse du 5 mai : le CAC 40 remonte, dopé par Total

Boursorama • 05/05/2020 à 19:23

Après deux séances consécutives de baisse, les investisseurs semblent reprendre un peu confiance aidés par la perspective des déconfinements qui ouvrent la voie à la réouverture des économies. Ce redémarrage est aussi vu comme le signe d'une reprise de la demande de pétrole, ce qui dope les cours aussi bien le Brent que le WTI.

Les marchés se sont in fine peu émus de l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande qui ne valide qu'en partie les nouvelles mesures de soutien massif de la BCE.

Le CAC 40 gagne 2,40% sur la séance et termine vers les 4483 points.

Dans l'actualité des valeurs, Total est en tête de l'indice et progresse de 7,94%. En dépit de mauvais résultats au premier trimestre, la major pétrolière est dopée par l'annonce du maintien du dividende en 2020 dans un contexte où un grand nombre d'entreprises sont contraintes, ou préfèrent renoncer à son versement.

Capgemini enregistre une hausse de 6,22%, dopé par un changement de recommandation de Berenberg qui relève l'objectif de cours à 111 euros contre 95.

Après une séance très compliquée pour le secteur bancaire, BNP Paribas lui offre un peu de répit. Si les résultats du premier trimestre sont impactés par la crise, la solidité financière du groupe vient rassurer les investisseurs. Le titre progresse de 4,06%. Ce qui profite à Crédit Agricole : + 3,82%. Société Générale repasse également en territoire positif après une séance dans le rouge hier suite à la publication de ses résultats : + 1,32%.

Des résultats justement qui permettent à EssilorLuxxotica d'être bien orienté et gagne un peu plus de 3% en séance. Le groupe dit avoir bien résisté au premier trimestre et mise désormais sur un rattrapage de la demande à la fin de la crise.

Du côté des baisses, Pernod Ricard chute de 2,13%, soit la plus forte baisse de l'indice, suivi par l'Oréal -0,80%.

L'actualité, c'est également la fin du suspens autour du sort d'Arnaud Lagardère. L'héritier contesté du groupe a gagné le bras de fer qui l'opposait au premier actionnaire de son groupe, le fonds activiste Amber Capital. Résultat : le titre chute de 5,92 %

Rexel affiche a contrario la plus forte hausse de l'indice SBF 120 après deux séances de repli et gagne 8,42%.

Outre-atlantique, après une séance compliquée hier en raison du regain de tensions entre Washington et Pékin, Wall Street a ouvert en hausse tiré par le rebond des prix du pétrole. Le WTI flambe ainsi à 25 dollars.