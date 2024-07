De la souscription au remboursement : les étapes clés du crowdfunding immobilier

information fournie par BoursoBank • 03/07/2024 à 17:17

Avec la remontée rapide et forte des taux, le marché immobilier est sous pression et beaucoup d'investisseurs s'interrogent sur la pertinence des opérations de crowdfunding dans le secteur et s'inquiètent d'éventuelles défaillances de promoteurs.

Avec son partenaire Homunity, BoursoBank a donc choisi de rappeler dans ce webinaire diffusé en direct les grands principes, les règles de ce type de placement, en détaillant son déroulement pas à pas.

Etaient présents sur le plateau pour répondre aux questions des internautes de la façon la plus claire et factuelle possible : Quentin Romet, cofondateur et président d'Homunity et Rémi Filipovitch, chef de produit marketing Epargne Placement chez BoursoBank.