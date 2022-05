information fournie par France 24 • 06/05/2022 à 16:38

Journaliste et documentariste, David Dufresne est aussi l'auteur de "19h59", un roman haletant qui plonge le lecteur au cœur des mondes politiques, médiatiques et policiers. Il propose une galerie de personnages, dont Emmanuel Macron et un milliardaire propriétaire d'une chaîne d'informations en continu, Rex News. L'histoire se déroule dans l'entre-deux tours d'une élection présidentielle totalement folle.