Darfour : jugement de l'ex chef de milice soudanais Ali Mohammed Ali Abd-Al-Rahman devant la CPI

information fournie par France 24 • 05/04/2022 à 13:31

Le procès d’Ali Mohammed Ali Abd-Al-Rahman a débuté le 5 avril devant la Cour pénale internationale (CPI). L’ancien chef de milice janjawid plaide non coupable des 31 chefs d’accusation pour des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis entre 2003 et 2004 au Darfour retenus contre lui. Le pouvoir de l’ex-président Omar el-Béchir a toujours nié les liens avec les miliciens recrutés dans les rangs des tribus arabes. Le procureur entend prouver le contraire, comme l'explique Stéphanie Maupas, correspondante de France 24 à La Haye.