information fournie par France 24 • 26/02/2025 à 10:14

À la Une de la presse, mercredi : le visage du Premier ministre Keir Starmer après l'annonce de l’augmentation du budget militaire britannique face à la menace de la Russie ; de nouvelles preuves de la barbarie à l’œuvre dans les prisons syriennes de l’ère Assad découvertes ; les stations de ski français accros à la neige artificielle ; et enfin les trains de marchandises aux États-Unis de plus en plus pris d’assaut par des voleurs à la recherche de baskets Nike.