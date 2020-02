"Cyrille", de Rodolphe Marconi : un documentaire poignant sur la dureté du monde paysan

France 24 • 26/02/2020 à 15:34

Dans ce numéro 100% cinéma, nous recevons Rodolphe Marconi, qui vient de réaliser "Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes", un documentaire poignant sur la solitude d'un homme et sur la dureté du monde paysan. Il nous raconte les quatre mois qu'il a passés auprès d'un agriculteur au bord du gouffre. Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent également sur la sortie de "Dark Waters", de Todd Haynes. Mark Ruffalo y incarne un avocat qui va révéler au monde l'un des plus grands scandales sanitaires qu'ont connu les États-Unis.