France 24 • 12/01/2021 à 11:20

"C'est en France" revient cette semaine sur l'histoire du "gaster nomos", soit "l'art de régler l'estomac", dont les ingrédients principaux ont toujours été le pouvoir, et une certaine influence étrangère. Entre l'art de la diplomatie et le besoin de transmission de notre héritage, la gastronomie est bien plus que de la simple cuisine.