information fournie par France 24 • 10/02/2022 à 18:01

En pleines tensions entre la Fédération de Russie et l’Occident autour de l’Ukraine et alors que se poursuivent les efforts diplomatiques pour désamorcer la crise, des manœuvres opérées par les armées russe et biélorusse ont débuté jeudi 10 février en Biélorussie pour dix jours.