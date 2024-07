information fournie par France 24 • 13/07/2024 à 16:54

A la une de ce magazine, la crise politique en France, et les défis des prochains jours.

Nous revenons aussi sur les célébrations de ce mois de Juillet, autour du défilé du 14 juillet et des Jeux Olympiques.

Nous évoquerons également la mise en examen pour viol aggravé d'Hugo Auradou et Oscar Jegou.