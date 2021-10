information fournie par France 24 • 04/10/2021 à 11:55

Les relations entre Paris et Alger continuent de se dégrader. Cela fait suite à des propos d'Emmanuel Macron, non démentis depuis par l'Elysée. Lors d'une rencontre entre le président français et les descendants de protagonistes de la Guerre d'Algérie, le chef de l'Etat aurait évoqué un "système politico-militaire au pouvoir" à Alger.