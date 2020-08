France 24 • 10/08/2020 à 11:13

Avec la crise du coronavirus et l'arrêt brutal du trafic aérien, le secteur aéronautique connaît la plus grave crise de son histoire. Alors que le secteur de l'aéronautique est au cœur du développement de la ville de Toulouse, siège du géant mondial Airbus, toute la filière se trouve menacée. Salariés, sous-traitants et élus témoignent de leur inquiétude. Reportage de Karina Chabour.