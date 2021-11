information fournie par France 24 • 05/11/2021 à 12:30

Les ministres français et britannique Clément Beaune et David Frost se sont rencontrés jeudi. « Il y a encore beaucoup de travail et des écarts de position importants », a souligné le premier. Les discussions doivent reprendre la semaine prochaine mais en attendant, les bateaux de pêche français ne peuvent pas quitter leur port.