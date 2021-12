information fournie par France 24 • 03/12/2021 à 12:24

Les manifestations, les barrages et images de violences aux Antilles impactent les réservations vers la Guadeloupe et la Martinique qui comptaient sur la haute saison pour reprendre leur souffle. Après un été marqué par la remise en place des restrictions en raison de la résurgence de l'épidémie, la fin de l'année était très attendue par les professionnels du tourisme. Un couvre-feu est encore en place dans ces deux régions entre 18h et 5h du matin.