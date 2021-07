Crise au Liban : la facture alimentaire flambe avec la chute de la monnaie

information fournie par France 24 • 22/07/2021 à 10:20

Le Liban s'enlise dans la crise économique et sociale. Une étude publiée mercredi 21 juillet montre qu'il faut désormais dépenser cinq fois le salaire minimum pour nourrir une famille. Exprimé en dollars, le salaire minimum ne correspond plus qu'à 30 dollars contre 450 dollars il y a deux ans. Le prix des biens alimentaires a flambé : + 700 % en 2 ans. Derrière cette flambée des prix, il y a l'effondrement de la monnaie, qui a perdu plus de 90 % de sa valeur.