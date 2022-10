Crimes de guerre présumés en Syrie : "L’impunité dans une dictature repose notamment sur la cruauté"

information fournie par France 24 • 24/10/2022 à 14:14

L'ethnologue et anthropologue Véronique Nahoum-Grappe est une spécialiste des crimes de guerre. Elle fait partie des 79 contributrices et contributeurs à l'ouvrage "Syrie, le pays brûlé - le livre noir des Assad (1970-2021)" (Éd. Le Seuil), œuvre magistrale et encyclopédique très documentée qui dénonce les crimes syriens depuis près de cinquante ans. Elle s'est intéressée à l'impunité et ses ressorts. Une impunité qui règne en Syrie, mais aussi dans l'Est de l'Ukraine ou dans les rues de Téhéran.