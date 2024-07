"Crimes contre l'humanité" : L'attaque du 07/10 "extrêmement coordonnée" par le Hamas et ses alliés

information fournie par France 24 • 18/07/2024 à 15:03

Des groupes armés palestiniens de Gaza ont commis "des centaines" de crimes de guerre lors de l'attaque sans précédent du 7 octobre en Israël, selon Human Rights Watch (HRW), qui a publié mercredi un rapport sur le sujet, aussitôt démenti par le Hamas. Cette enquête, qui constitue l'une des études internationales les plus fouillées à ce jour sur cette attaque ayant déclenché la guerre en cours à Gaza, détaille tout un éventail de crimes imprescriptibles au regard du droit international. Plus de précisions avec Ahmed Benchemsi, directeur du plaidoyer et de la communication de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord de Human Rights Watch (HRW).