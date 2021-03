Covid-19 - Union Européenne : La tentation du protectionnisme vaccinal

France 24 • 25/03/2021 à 18:13

Alors que le virus continue de mettre sous pression le système hospitalier, 16 départements sont « confinés ». Xavier Bertrand quant à lui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Il espère prendre de court les Républicains dont il ne fait plus partie et se positionner comme candidat officiel. En attendant l'Europe voit rouge en ce qui concerne les vaccins. Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités. Retrouvez-aussi notre chronique « politique sur les réseaux » avec véronique Reille-Soult de Backbone Consulting.