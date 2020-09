Covid-19 : quel impact économique des mesures sanitaires restrictives ?

France 24 • 25/09/2020 à 19:55

Le gouvernement français a annoncé des mesures restrictives face à la recrudescence du coronavirus dans le pays. Fermeture des bars et restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe, deux zones placées en alerte maximale, fermeture des bars à partir de 22 heures à Paris et dans plusieurs autres métropoles. Jean Castex a défendu son action chez nos confères de France 2, graphique à la main, afin de montrer la courbe préoccupante des hospitalisations.