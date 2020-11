France 24 • 06/11/2020 à 18:16

Entre confinement et flambée des achats en ligne, Amazon se frotte les mains. Le géant mondial du e-commerce a vu son bénéfice et chiffre d'affaires tripler au 3e trimestre. Et ce, au moment où en France, les commerces de proximité doivent à nouveau baisser le rideau. Amazon profite-t-il de la crise ?