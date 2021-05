Covid-19 en France : ouverture de la vaccination pour tous les plus de 18 ans

France 24 • 31/05/2021 à 11:09

Fini les critères d'âge ou d'état de santé. Depuis le 31 mai en France, il n'y a plus de personnes prioritaires pour la vaccination. L'ouverture du vaccin est possible à tous les majeurs. Il faudra cependant patienter, il n'y aura pas de rendez-vous pour tout le monde dans les prochains jours car les places vont arriver de manière progressive selon Olivier Véran, le ministre de la santé. Actuellement la France recense plus de 25 millions de primo-vaccinés et une baisse constante des nouveaux cas. La situation sanitaire continue de s'améliorer et les restrictions s'allègent peu à peu à tel point que certaines communes ont levée l'obligation du port du masque en extérieur, reportage à Arcachon.