Côte d'Ivoire: Guillaume Soro appelle l'opposition à "faire bloc" contre le président Ouattara

France 24 • 17/09/2020 à 23:26

L'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a appelé ce jeudi l'opposition, dont les ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, à s'unir pour obtenir l'organisation "d'élections libres et transparentes" et faire barrage à un 3ème mandat du président sortant Alassane Ouattara. France 24 revient sur ces déclarations avec Clément Yao, journaliste ivoirien, directeur du magazine l'Afrique Aujourd'hui.