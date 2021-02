Coronavirus : la "guerre" des vaccins ?

France 24 • 03/02/2021 à 20:18

Ce mardi, l'Europe s'indignait du sort réservé à Alexeï Navalny, dissident russe condamné à Moscou à 3 ans et demi de prison. 24 heures plus tard, le ton n'est déjà plus le même. Il aura suffi d'une nuit aux dirigeants européens pour reprendre conscience de leurs intérêts : la formidable alternative qu'incarne en l'occurrence la vaccination "made in Russia" à l'heure où les 27 essuient les retards de toutes parts dans les livraisons. N'est-ce pas là l'un des grands bouleversements nés de la crise du coronavirus ? La pandémie rebat les cartes, entre les États mais aussi entre les laboratoires.