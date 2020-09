France 24 • 09/09/2020 à 20:06

On s'attendait à un automne à risque. Le coronavirus est de retour dans l'hémisphère nord, plus vite que prévu et sans qu'il ait jamais vraiment disparu des radars durant l'été. Mais cette fois on s'interroge un peu partout en Europe. Jusqu'où renforcer les restrictions pour éviter le pire : des hôpitaux débordés, contraints de renvoyer chez eux des malades comme on l'a vu parfois au printemps ?