Conflit en Syrie: un pays ravagé par les combats

France 24 • 10/03/2021 à 10:06

Cette semaine marque le dixième anniversaire de la guerre en Syrie. Dévastatrice sur le plan humain, elle a aussi détruit l'économie du pays, engendré une menace islamiste persistante et abouti au maintien du régime de Bachar al-Assad. Accompagnés tout au long de cette édition par Antoine Mariotti, journaliste spécialiste du Moyen-Orient à France 24 et auteur de "La honte de l'Occident" (éd. Tallandier), nous ferons l'état des lieux de la situation sur place et le point sur les conséquences de ce conflit. Nous évoquerons également la question des familles des jihadistes et celles des réfugiés.