Conflit en Ethiopie : 25 000 personnes fuient les combats

France 24 • 16/11/2020 à 23:30

Voilà plus de douze jours que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé une offensive militaire contre la région rebelle du Tigré. Cette offensive a déjà fait des centaines de morts et des milliers de déplacés, qui fuient les combats et qui se sont réfugiés au Soudan voisin . Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial à Hamdayet, à la frontière, Bastien Renouil. Vous entendrez également l'analyse de Nicolas Germain sur les relations, tendues depuis des décennies, entre l'Erythrée voisine et la région du Tigré.