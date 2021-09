information fournie par France 24 • 23/09/2021 à 15:18

Depuis quelques années, la ville de Paris multiplie les mesures pour réduire la circulation automobile, afin de désengorger la capitale et de limiter la pollution de l'air. Cela rend la circulation encore plus difficile et la colère monte contre Anne Hidalgo, maire de Paris. Une grogne qui n'est pas prête de retomber puisque, depuis le 1er septembre, la limitation de la vitesse de circulation est passée de 50 à 30 km par heure.