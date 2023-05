Compromis sur la dette américaine : la fin du psychodrame ?

information fournie par Ecorama • 30/05/2023 à 14:00

Un accord a été trouvé ce samedi entre Joe Biden et le chef de l'opposition Kevin MCCarthy, pour éviter le défaut de paiement des Etats-Unis. Alors qu'il reste une semaine pour faire voter une loi bipartisane, est-il possible que l'accord soumis au Congrès ce mercredi ne passe pas ? L'analyse de Philippe Waechter, chef économiste chez Ostrum AM. Ecorama du 30 mai 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com