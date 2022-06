Commission des finances de l'Assemblée : Eric Coquerel élu président

information fournie par France 24 • 30/06/2022 à 18:30

Jamais la vie parlementaire n'avait autant passionné les foules et encore moins l'attribution de la très influente Commission des finances. Eric Coquerel, député LFI et proche de Jean-Luc Mélenchon a été élu président alors que le rassemblement national estimait que le poste revenait à l'un des leurs. Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités. Retrouvez-aussi notre chronique "Politique sur les réseaux" avec V. Reille-Sout de Backbone Consulting.