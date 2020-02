Comme un lion en cage : au Pakistan, la mode des grands félins "domestiques"

France 24 • 31/01/2020 à 15:04

Au Pakistan, la vente et la détention de fauves sont des pratiques en théorie illégales, mais très lucratives et largement tolérées par les autorités. Des lions et des tigres sont arrachés à leur milieu naturel pour être importés et vendus comme animal de compagnie, en guise de symbole de statut social... Si certains propriétaires bichonnent leurs fauves, nombreux sont ceux qui ne leur offrent qu'une vie étriquée, dans des cages. Un reportage de nos collègues de France 2 : Nicolas Bertrand, Shahzaib Wahlah et Marie Fortunato.