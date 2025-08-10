Sur les rives de Bordeaux-Lac, dans le nord de la ville, touristes et habitants des quartiers HLM voisins sont venus se rafraichir dans une eau à 27 degrés alors que plus de plus de 40 départements du Sud de la France sont placés en vigilance orange canicule.
À Bordeaux, un lac en ville pour se rafraîchir en pleine canicule
