Pour prévenir les noyades, grand bain gratuit pour des enfants de Seine-Saint-Denis

information fournie par AFP Video 11/08/2025 à 13:20

"Quand je tombe dans l'eau, soit je nage, soit je fais la planche": Iliam, 6 ans, jubile de démontrer qu'il n'a plus du tout peur de se noyer depuis qu'il suit les stages gratuits "Savoir nager" en Seine-Saint-Denis.

L'offre BoursoBank