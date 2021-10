Colombie : des hippopotames hors contrôle, le pesant héritage animalier de Pablo Escobar

information fournie par France 24 • 15/10/2021 à 15:22

En Colombie, ils sont appelés les "hippos d'Escobar" car ils sont l'héritage empoisonné du plus célèbre des narcotrafiquants : Pablo Escobar. Pour assouvir ses lubies, le parrain avait importé illégalement quatre hippopotames dans les années 1980 pour le zoo de son ranch, la Hacienda Napoles. Après sa mort en 1993, les hippos de Pablo ont été abandonnés et se sont reproduits massivement, bouleversant l'équilibre écologique de la région. Ils sont aujourd'hui un casse-tête pour les autorités et un danger pour la population locale.