Colombie : avec l'élection de Gustavo Petro, le pays vire à gauche pour la première fois

information fournie par France 24 • 24/06/2022 à 10:37

L'ancien guérillero Gustavo Petro, âgé de 62 ans, a remporté le deuxième tour élection présidentielle et sera investi le 7 août. Sa victoire consacre la profonde soif de changement des Colombiens, et balaie les élites conservatrices et libérales au pouvoir depuis deux siècles dans la quatrième puissance économique d'Amérique latine. Lé décryptage de Guillaume Long, analyste du Center for Economic and Policy Research.