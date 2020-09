Collection croisière 2021 : Dior fait renaître l'artisanat des Pouilles

France 24 • 04/09/2020 à 13:33

Défiler ou ne pas défiler ? Telle est la question, cruciale, que toutes les entreprises de mode se posent aujourd'hui. Les rassemblements sont interdits et les personnalités ne voyagent plus. Comment, dès lors, continuer à assurer une communication efficace ? Pour présenter sa collection croisière 2021, Dior a produit un spectacle impressionnant, sans public, à Lecce, au sud de l'Italie, animé par la conviction que faire renaître l'artisanat comme la broderie aux fuseaux et le tissage ancestral pourrait, à long terme, amoindrir le choc de la crise.