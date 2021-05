France 24 • 19/05/2021 à 13:35

Policiers, syndicats et politiques de plusieurs sensibilités sont attendus mercredi pour une manifestation devant l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a également annoncé sa présence, plus polémique. Roselyne Febvre en parle avec Bruno Jeudy et David Revault d'Allonnes.