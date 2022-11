Cocaïne : "ce n’est pas un "super-cartel", mais une mutualisation de plusieurs réseaux"

information fournie par France 24 • 29/11/2022 à 14:29

Le "super-cartel" qui contrôlait un tiers du trafic en Europe a été démantelé, ce lundi, à Dubaï. Montant du butin saisi : 30 tonnes de cocaïne et 49 suspects arrêtés à Dubaï et en Europe. Un gros coup de filet. Le trafic de drogue est-il affaibli ? Selon Stéphane Quéré, criminologue spécialiste du crime organisé, invité de France 24, "il y a sans doute d’autres acteurs qui vont prendre la place mais le trafic, depuis 2020, est perturbé par les intersections et le décryptage d’un certain nombre de plateformes dites sécurisées et indéchiffrables". Explications.