Cinéma : "Saint Omer" d'Alice Diop ou le procès d’une mère infanticide

information fournie par France 24 • 24/11/2022 à 16:46

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont rencontre l’équipe de "Saint Omer". Le film, sélectionné pour représenter la France aux prochains Oscars, raconte l'histoire vraie d'une femme ayant abandonné son bébé de quinze mois sur une plage à marée montante. Avec une mise en scène épurée, "Saint Omer" retrace le procès de cette mère infanticide pour aller au-delà du fait-divers, en interrogeant les notions de maternité et de racisme. Il est signé Alice Diop, réalisatrice de documentaires. Depuis plus de vingt ans, elle met son cinéma au service d'une plus grande représentation des minorités sur grand écran.